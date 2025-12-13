µÆÃÓÍºÀ±¡¡³¤¤òÅÏ¤ë¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ²ñ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¡¡¸Î¶¿´ä¼ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤ËºòÇ¯ÀßÎ©¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¡ÖKing¡¡of¡¡the¡¡Hill¡ÊK.O.H¡Ë¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¸ÅÁã¡¦À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®¡Ê28¡Ë¡¢º£°æÃ£Ìé¡Ê27¡ËÎ¾Åê¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡14Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¹â¶¶¤È16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº£°æ¡£19Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤¿µÆÃÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î¸åÇÚ¤ÏÆþÃÄ»þ¤«¤éÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤ò¸«¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¼ã¤¤»þ¤«¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Íèµ¨¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÈÆ±¤¸Ç¯·î¤È¤Ê¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë35ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«ËÍ¤â¤Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ÇÈà¤é¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»É·ã¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëµð¿Í¡¦À¾´Ü¡¢¾ïÁí³Ø±¡¡Ê°ñ¾ë¡Ë½Ð¿È¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹»±²¼½êÂ°¤Î¥Ð¥ë¥¶¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é´À¤òÎ®¤·¡¢¥Ç¥Ã¥É¥ê¥Õ¥È190¥¥í¤äÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡ÖÆüËÜ¤Î»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¡¢7Ç¯´Ö¤Ç°ìÅÙ¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤È¤«´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤Í¡¢¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±»Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤»É·ã¤ò¤·¹ç¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï±¦¼ê¤äº¸¼ê1ËÜ¤Ç¤ÎµÕÎ©¤Á¡¢»°ÅÀÅÝÎ©¡¢²£³ÖËì¤ÎÆ°¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿Á°Å¾¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÄ´À°¡£¡Ö¥¦¥¨¡¼¥È¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Å¸¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤ËÊý¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£Ìîµå¤ÎÆ°¤¤ËÅ¾°Ü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´Ý¤Þ¤ëÆ°¤¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ò¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸åÇÚ2¿Í¤Ë½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿33»î¹ç¤ËÅê¤²7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦99¡¢174Ã¥»°¿¶¡£ÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëº¸ÏÓ¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓ¾å¤À¡£