¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¤Îµð¾¢¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¤¬»àµî¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ë¤â½Ð±é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬£¸Æü¸áÁ°£°»þ£³£¹Ê¬¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«Í½Äê¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£¸·î£²£¶Æü¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß°µºÞ¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¹â·ì°µ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£±£°Ç¯°Ê¾åÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÂ±¡¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤âµ½Ò¡£º£²Æ¡¢£²ËÜ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯£··î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£ÊÆ¹ñÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ£±£¹£·£¹Ç¯¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¡¢¤½¤Î¸å£²£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÌò½ê¹»Ê¼ç±é¤Î¡Ö£Ë£Á£Í£É£Ë£Á£Ú£Å¡¡£Ô£Á£Ø£É¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Ê©¥ô¥¡¥ì¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌËÁ¸±±Ç²èº×¤Î½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡×¡Ê£±£¹£¹£µÇ¯¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¿·¿Í¾Þ¡Êº´Æ£¿ÎÈþ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹£ë£ï£Ç£Á£Ì£Ó¡×¡Ê£±£¹£¹£·Ç¯¡Ë¤ÇÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°Ç¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤ä¹ª¤ß¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤ÆÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡¡¼öÇû¡×¡Ê£±£¹£¹£¹Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÆÍÆþ¤»¤è¡ª¤¢¤µ¤Þ»³Áñ»ö·ï¡×¡Ê£²£°£°£²Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¤Ê¤É¼Ò²ñÇÉ¤ÎÂçºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÈôÌö¡£¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡Ê£²£°£±£²Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÂè£³£µ²ó¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¡Ö¶î¹þ¤ß½÷¤È¶î½Ð¤·ÃË¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¡¢¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÇ³¤¨¤è·õ¡×¡Ê£²£°£²£±Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂçºî»þÂå·à¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Ö´Ø¥ö¸¶¡×¡¢¡ÖÇ³¤¨¤è·õ¡×¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈÁÈ¤ó¤À¡£¡Ö¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡×¡Ê£²£°£±£¸Ç¯¡Ë¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤·¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬¶¦±é¡£°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤¬»ÐÄïÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ö£Â£Á£Ä¡¡£Ì£Á£Î£Ä£Ó¡¡¥Ð¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥º¡×¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤¬°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¡Ê£²£°£°£³Ç¯¡Ë¤ÇÂçÌò¤ò±é¤¸¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£