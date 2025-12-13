28ºÐ¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¡¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏºÇ¹â·æºî¡ÖÍ¾±¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡×¤ÈPR
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅÔÆâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖAfterglow¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯È¾¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëºîÉÊ¤Ï¡ÖºÇ¹â·æºî¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¡£Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¿¿¤ÃÇò¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¶»¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤¹¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¾±¤¤äÌ¾»Ä¤ÎÍ¾±¤¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Ç°úÂà¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Çº£ÅÙ¤Ï»£¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤â¡£¡Ö°ìÃ¶¼ñÌ£¤ÇÍ§¿Í¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1Ç¯¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¦¡¼¡¼¤ó¤È¡×¤È20ÉÃ¤Û¤É¹Í¤¨¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤¤Î¡Ø¶ì¡Ù¡×¤ÈÉâ¤«¤Ê¤¤´é¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£ÍýÍ³¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡ÖÁÛÁü¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤òÂù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£