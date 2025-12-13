timelesz¾¾ÅçÁï¡¢¡ÈÇú¥¤¥±¡É ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¤Æ ¡È¤«¤ï¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡É ¤«¤éÃ¦µÑ
¡¡12·î11Æü¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¾¾ÅçÁï¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Åç¤Ï¡¢¡ÔFNS²ÎÍØº×2025¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢12·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì½Ð±é¤·¤¿¡ØFNS²ÎÍØº×2025 Âè2Ìë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ô¥¤¥á¥Á¥§¥ó½é¸ø³«¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤ó¤À¤è¡Õ¤È¡¢È±¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØFNS²ÎÍØº×2025 Âè2Ìë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢19»þÂæ¤ËÈà¤é¤Î³Ú¶Ê¡ØSteal The Show¡Ù¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢21»þÂæ¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢²Î¼ê¤Îô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡ØÅß¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢2¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Instagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØSteal The Show¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¼Ì¿¿¤¬Ê£¿ôËçÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÈÇú¥¤¥±¡É ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÈþ¤·¤µ¤Î¶Ë¤ß¡Ä¡ª¡Õ¡ÔÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Í¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¾Åç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅ£¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡timelesz¤ÎÁ°¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ØSexyZone¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¾Åç¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¤Æ8¥«·î¸å¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¾Åç¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¤Ï13ºÐ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¾¯Ç¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Í¥¤·¤¯²¹¤«¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìþ¤··Ï¤Î°õ¾Ý¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¾¾Åç¤À¤¬¡¢2018Ç¯11·î¤ËÆÍÈ¯À¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤òÈ¯¾É¡£Ìó1Ç¯9¥«·î´ÖµÙÍÜ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤ò·Ð¸³¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Øtimelesz¡Ù¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶¤ÏÊÑ²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØGQ MEN OF THE YEAR 2025¡¿20th Anniversary¡Ù¥Õ¥©¥È¥³¡¼¥ë¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¾¾Åç¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¡Ø150ÅÀ¡Ù¤È¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤ß¤Ê¤®¤ë¼«¿®¤¬Ì¥ÎÏ¤òÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£¸å¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£