¤³¤Î½÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¡Ä¡£ÃËÀ­¤¬¡Ö°ì½ï¤À¤ÈÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë½÷À­¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È

¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÀ³ÊÌÌ¤ÎÁêÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎø°¦¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö°ì½ï¤À¤ÈÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë½÷À¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¤¤¤Ä¤â¡Ö»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë
¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Ê¤¤»þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÉÔ°Â¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö»ä¤Î¤³¤È¹¥¤¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÃËÀ¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ã¶òÃÔ¤äÉÔËþ¤¬Â¿¤¤
¶òÃÔ¤äÉÔËþ¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢ÃËÀ¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÈè¤ì¤ë¤È»×¤¦½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡£Çº¤ßÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Î¤È¡¢¶òÃÔ¤äÉÔËþ¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃËÀ¤Ï½÷À¤ËÌþ¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶òÃÔ¤äÉÔËþ¤Ð¤«¤ê¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«Èè¤ì¤¬ÇÜÁý¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÁêÃÌ¥Ù¡¼¥¹¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÃÎ®¹Ô¤ê¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ë
ÃËÀ¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÈè¤ì¤ë¡×¤È»×¤¦½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤ÏÎ®¹Ô¤ê¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÎ®¹ÔÊª¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¿©¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï´í¸±¡£ÆÃ¤ËSNS±Ç¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÏÃËÀ¤Ï·ù¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Î®¹Ô¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Î¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã¿©»ö¤Ï¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ð¤«¤ê¹Ô¤¤¿¤¬¤ë
ÃËÀ¤¬¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Ð¤«¤ê¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë½÷¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¡£ÃËÀ¤Ï¡¢ËÜÌ¿¤Î½÷À¤Ë¤ÏÆü¾ï´¶¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£³°¿©¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÎÁÍý¤ò¼«Âð¤ÇÃËÀ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
£±¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÍ×Ãí°Õ¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤¹¤°¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
