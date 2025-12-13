J1¾º³ÊPO¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤â¤¦µã¤¤¤¿¡×¡¡¥Õ¥¯¥¢¥ê²ñ¾ì³°¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ë´¶ÎÞ
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¡¢²ñ¾ì³°¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ì´Ý¤Ç¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤ÎJ1¾º³ÊPO·è¾¡¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³°¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀª¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤òÂÔ¤Ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖWIN BY ALL¡ª¡ÊÁ´°÷¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ä¡ª¡Ë¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤È¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¶Á¤¡¢Ç®Îõ¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤«¤é¡Ö¤â¤¦µã¤¤¤¿¡×¡Öµã¤¯¡×¡ÖÀéÍÕ¤âÆÁÅç¤â¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¤»î¹çÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢´¶Æ°¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Ç¯´Ö½ç°Ì3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç2009Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤¬·èÄê¡£°ìÊý¤ÎÆÁÅç¤Ï21Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë