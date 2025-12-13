ÅÚÍËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÃíÌÜ·ãÁöÇÏ¡ÄÃæµþ£±£±£ÒÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³
¡¡ºòÇ¯¤ÎµþÅÔ¿·Ê¹ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¥¥º¥Ê»º¶ð¡£Æ±Ç¯¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¡ÊÃæµþ¡Ë¤Ç¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÎÈ¾ÇÏ¿Èº¹£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿Ç½ÎÏ¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¾å°Ìµé¡£¥²¡¼¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¶áÁö¤ÏÂçÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¥ÇÏ¤¬¤Á¤°¤Ï¤°¡×¤ÈÉð±ÑÃÒÄ´¶µ»Õ¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡£±£±·î£²£³Æü¤Ë³°±¹¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ò¥ë¥º¤«¤éµ¢±¹¤·¡¢º£²ó¤Ï³Î¤«¤Ê¾åÀÑ¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£Ãæ´Ö¤Ï»þ·×£´ËÜ¡£Àè·î£²£¹Æü¤Ë¤Ï£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£°ÉÃ£°¡½£±£±ÉÃ£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥²¡¼¥ÈÎý½¬¤â¤³¤Ê¤·¤¿¡££¶Æü¤ÎºäÏ©¤Ç¤Ï£µ£°ÉÃ£¸¡½£±£²ÉÃ£µ¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¶î¤±¡¢³Î¤«¤ÊÉüÄ´¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¡ÖÂÎ¤¬¼ã¡¹¤·¤¯¡¢Æ°¤¤â¤¤¤¤¡£¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ãæµþ¤Ï¡Ú£²¡¦£±¡¦£°¡¦£°¡Û¤Î¹¥ÁêÀ¥³¡¼¥¹¡£¤³¤ÎÇÏ¤ÎºÇ¤â¤¤¤¤º¢¤òÃÎ¤ëÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤Ë¼ê¹Ë¤¬Ìá¤ê¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯±¿¤ó¤Ç¡¢µ×¡¹¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£