13ºÐ¤ÎÈþ¾¯Ç¯²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¡ÃÏÌÓ¤ò¥Ïー¥Õ¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ë¡ª¡Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¡Öº´µ×´ÖÍ³°Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈø¾åâÃ½¨(13)¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¤Ç½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤È¤Î¶¦Í¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏÈ±¤ò¾åÉô¤ò¥Ïー¥Õ¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¤Ë·ë¤ó¤À¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ë¤ÓÊý¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¡ªÈ±¤¬¿¤Ó¤¿Èø¾åâÃ½¨
¡¡»ûÅç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÆÍÁ³¥à¥¯¤Ã¤Èµ¯¤¤Æ¤¤ÆÈ±¤òÎØ¥´¥à¤Ç·ë¤Ó½Ð¤·¤¿¡¡what happend¡©¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¸½ºßÁ°È±¤ä¥µ¥¤¥É¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤ÇÌÜ¤ä¼ª¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹¤µ¡£¤¿¤À¥Ø¥¢¥´¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÎØ¥´¥à¤ÇÌµÂ¤ºî¤Ë·ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤Ý¤Ã¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ïー¤â¡ÖÑÛ¡¹¤·¤µ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¤³¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡Öº´µ×´ÖÍ³°Í¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤«¤È¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ã¥ï¡×¡ÖÇò¤¦¤µ¤®¤µ¤ó¡×¤È¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¥Ïー¥È¤òÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë