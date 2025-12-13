¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬¹ðÇò¡Ä³¤³°¤Ç¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤ÎÈë·í¡¡¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¶Ã¤¡Ö¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
»³º¬»ëÍè¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã
¡¡MLS¡ÊÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½DF»³º¬»ëÍè¤¬12·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ç¥Ï¡¼¥Ð¥é¥¤¥Õ¼çºÅ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»³º¬¤ò´Þ¤á¤ÆLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤ÎÍèÆüÁª¼ê5¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏDF¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥¯¥¨¥Ð¥¹¡¢FW¥¿¥Ã¥«¡¼¡¦¥ì¥×¥ê¡¼¡¢MF¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥£¥ó¥À¡¼¡¢DF¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£»³º¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»²²Ã¤·¤¿»Ò¶¡¤«¤é¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡»³º¬¤ÏÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¡Ö»î¹ç¤ÎÍâÆü¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤·¡¢°ìÇïÃÖ¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï²óÉü¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤ÎÎý½¬¤Ç¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¡¡12·î22Æü¤Ë¤Ï32ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë»³º¬¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¾ì½ê¤Ë10²óÃæ10²óÍî¤È¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë