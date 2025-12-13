Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡¢º£ÅÙ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¡Ä¶µ¼¼ÆâÉô¤ò»£±Æ
ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤Î¾®³Ø¹»¤ËÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤Æ¶µ¼¼¤ÎÆâÉô¤ò»£±Æ¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£
ºÑ½£À¾Éô·Ù»¡½ð¤Ï·úÂ¤Êª¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÃæ¹ñ¹ñÀÒ¤Î20Âå¤Î´Ñ¸÷µÒA¤òÎ©·ï¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë12Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
A¤ÏÁ°Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ºÑ½£»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ËÎ¢Ìç¤«¤éµö²Ä¤Ê¤¯Æþ¤ê¡¢±¿Æ°¾ì¤È¼ø¶ÈÃæ¤Î¶µ¼¼¤ò·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¡£
Åö»þ¡¢ÉÔ¿³¤Ë´¶¤¸¤¿¶µ»Õ¤¬A¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÄÉµÚ¤·¡¢³Ø¹»Â¦¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£A¤Ï½ÐÆ°¤·¤¿·Ù»¡¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢A¤Ï¶§´ï¤Ê¤É´í¸±ÊªÉÊ¤Ï½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»ùÆ¸¤Î¿ÈÂÎ¤Ê¤É¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
A¤Ï·Ù»¡¤Ç¡Ö¹¥´ñ¿´¤Ç³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤Ê·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£