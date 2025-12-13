ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢Íè½µ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¡Ä¹ç³Ê¤Ê¤éÃ»´ü·ÀÌóÄù·ë¤Ø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤¬¡¢Íè½µ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÌÏÍÍ¤À¡£12Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤È¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë²¤½£¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ëµã¤¡¢¸ø¼°Àï84»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç¤Î·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÉÚ°Â¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÀèÆü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Íè½µ¤Ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·üÇ°¤Î¤Ò¤¶¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Àµ¼°¤ËÅß¤ÎÊä¶¯Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ¤â½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨ÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÚ°Â¤¬º£¸å¿ô¥«·î¤Ç³èÌö¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÚ°Â¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢Íè²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÇºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÂç¤¤Ê¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¡£
