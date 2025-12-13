£³¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼«ºß¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¸µJ¥ê¡¼¥°MVP¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇÌöÆ°¡£¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î´äÅÄÃÒµ±¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¡ÖËüÇ½À¡×¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡12·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤ÎQPRÂÐ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àÀï¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´äÅÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¡£±¦SB¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿10·î°Ê¹ß¡¢´äÅÄ¤ÏÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢QPRÀï¤Ç¤ÏËÜ¿¦¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤«¤éºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´äÅÄ¤Î¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¡×¤È¡ÖËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤òÀºÎÏÅª¤ËÁö¤ê¡¢ÃæÈ×¤Î¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖQPR¤ÏÁ°Àþ¤Î£²¿Í¤¬¶¯Îõ¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂç¤¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´äÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£ÃæÈ×¤ÎÄã¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤ËÁö¤ê¤Ä¤Ä¡¢18Ê¬¤Ë¼«¤éÁ°Àþ¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÁö¤ê¡¢¹¶·â¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Â¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ°¤²ó¤ë¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Þ¤ÇÂÎÎÏ¤¬»ý¤Ä¤Î¤«¤È¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¿á¤Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¡¢¸åÈ¾³«»Ï»þ¤Ë¥É¥¤¥Ä¿ÍFW¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥É¥¥¥¯¥·¥å¤ËÂå¤¨¡¢¸Å¶¶µü¸è¤òÅêÆþ¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï½ÑÊÑ¹¹¤¬¡¢´äÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼°ÌÃÖ¤ò±¦SB¤Ë°Ü¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£±¦SB¤ËÆþ¤Ã¤¿´äÅÄ¤Ï¡¢¸åÈ¾¤«¤é±¿Æ°ÎÌ¤Î¥®¥¢¤ò¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀï½ÑÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ÏÁ°È¾¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢´äÅÄ¤Ï¹¶·â¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£¤·¤«¤·¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤ò¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¹¤ë½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎSB¤Î¹¶·â»²²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤Î°ÌÃÖ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤Þ¤Ç´é¤ò½Ð¤¹¡£¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢´äÅÄ¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼éÈ÷¤ËÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢±¦SB¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌá¤ê¡¢QPR¤Îº¸MFÀÆÆ£¸÷µ£¤È·ã¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥É¥®¡¼¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥¦¥É¥®¡¼¤Ï¡Öµ¶SB¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¹¶·â»²²Ã¤ÇÁ°Àþ¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¡£´äÅÄ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¥¦¥É¥®¡¼¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬´äÅÄ¤ÎÀ¨¤µ¤À¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç·Þ¤¨¤¿82Ê¬¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏCB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÏCB¤ÎÁª¼ê¤ò²¼¤²¡¢Âå¤ï¤ê¤ËFW¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¹¶¡µë¤ËÄ¹¤±¤ë´äÅÄ¤òCB¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤ÎÈæ½Å¤ò¹â¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90¡Ü£¶Ê¬¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£±¡Ý£²¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´äÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÆÃÉ®¤ËÃÍ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¢ª±¦SB¢ªCB¤È¡¢£±»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç£³¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼«ºß¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¡ÖÀï½ÑÊÑ¹¹¡×¤È¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÍ×Ë¾¡×¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿³Ê¹¥¤À¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢´äÅÄ¤Ë¤³¤¦¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï£³¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È´äÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥ì¡¼¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¤³¤Á¤é¤¬¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£±»î¹ç¤Ç£³¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹Áª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢´äÅÄ¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡ØÌò³ä¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏµÞî±¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´äÅÄ¤¬²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¡ÖJ¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬2022Ç¯¡£Åö»þ¤âËÜ¿¦¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢SB¤äCB¤Ç¤â½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¼«¿È¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
