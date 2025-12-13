ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ÂçÊª²Î¼ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î¿Í¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬13Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤½÷Í¥¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ä¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¡Ê18Ç¯»àµî¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀõÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡¢TBS¥É¥é¥Þ¡Ö»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´õÎÓ¤µ¤ó¤ä¡¢¿¹¸÷»Ò¤µ¤ó¤é¤¬¿³ºº°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¡Øµ±¤¤¿¤¤¤Î¡Ù¤Ç¡¢º£°æÈþ¼ù¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£»ä¡¢ºî²È¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ë¡Ê¿³ºº°÷¤ò¤·¤¿¡Ë¡£¡È»ä¤Ê¤ó¤«²¿¤âÊ¬¤«¤é¤ó¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡É¤Ã¤Æ¡×¤Èº£¤Ç¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëº£°æÈþ¼ù¤Î½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1984Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿»³ÅÄÂÀ°ìµÓËÜ¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡Öµ±¤¤¿¤¤¤Î¡×¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1986Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Øµ±¤¤¿¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£°æÈþ¼ù¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÌò¤Ç¤³¤ó¤Ê¥¬¥ê¥¬¥ê¤Î¿Í¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¡¢»ä¡£ËÜ¿Í¤Ë¤â¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç±þÊç¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¡£¤Ò¤É¤¤¤³¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£