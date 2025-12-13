¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×½Ð±é¼Ô¡¡¶É¤Î³Àº¬±Û¤¨¤Æ¥Ë¥Ã¥Á¥§±þ±ç¡ª¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡Ö¤¢¤ÎÂç²ñ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡×
¡¡TBS¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤¬13Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤Î½÷À·Ý¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë³Ö½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡Á¡ª¤¢¤ÎÂç²ñ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡×¤ÈÂ¾¶É¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç²ñÌ¾¤Ï½Ð¤»¤º¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËMC¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¡¢²£ß·²Æ»Ò¤â¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Á¡ª¡ª¡×¤È±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£