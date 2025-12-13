¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦2¡Ù¡ØHEART SIGNAL¡Ù¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¡Ä´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡¢ABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø¿´¡É¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤´Ú¹ñÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØHEART SIGNAL¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦2¡Ù¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØHEART SIGNAL¡Ù¤ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡Ù¤âÌµÎÁÇÛ¿®
¢¡¡ØHEART SIGNAL¡Ù
¡¡¡ØHEART SIGNAL¡Ù¤Ï¡¢Í§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡È¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥¦¥¹¡É¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ¤¤¿¡¢°ìÈÌÃË½÷8Ì¾¤ÎÆ±µïÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢ÆüÃæ³Æ¼«¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¡ÖËèÈÕ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ1¿Í¤ËÆ¿Ì¾¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤ÇÎø¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¡È·ÝÇ½¿ÍÍ½Â¬ÃÄ¡É¤¬¡¢ËÉÙ¤ÊÎø°¦·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë»²²Ã¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤ä¿´Íý¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Îø¤Î¹ÔÊý¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØHEART SIGNAL4¡Ù¤ÎÆþµï¼Ô¤¿¤Á¤¬1¤«·î¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò½ª¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¾ï¤ËÌá¤Ã¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÄÉ¤¦¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ØAFTER SIGNAL¡Ù¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¡£¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç²á¤´¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÆ±µïÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢ÊüÁ÷¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ½é¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¡ØHEART SIGNAL JAPAN¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£´Ú¹ñÃË»Ò¤ÈÆüËÜ½÷»Ò¤¬´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢¡È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÎø¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤«¤é¤Î¡È¥·¥°¥Ê¥ë¡É¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Îø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£´Ú¹ñÈÇ¡¦ÆüËÜÈÇ¤òÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦2¡Ù
¡¡¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ù¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎø¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¸µ¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿·¤·¤¤Îø¤«¡¢²áµî¤ÎÎø¤«¡É¤òÍÉ¤ìÆ°¤¤Ê¤¬¤éÁª¤Ó¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Âç¿Íµ¤´Ú¹ñÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¸µ¥«¥Ã¥×¥ëÆ±»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¿·¤¿¤ÊÎø¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¡¢±ÇÁü¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GOT7¡¦¥Ù¥ó¥Ù¥ó¤é¹ë²ÚMC¤¬ÎøÌÏÍÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£¸µÎø¿Í¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤·¤¤Îø¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¥é¥Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡¢°¦¤òµá¤á¤ë¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¡¢¾Þ¶âÌÜÅª¤Ç¡È¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Õ¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£8Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡È°¦¤È¤ª¶â¡É¤ò¤á¤°¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢Îø°¦ÌÏÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¡È¿¿¤ÎÌÜÅª¡É¤ò»ëÄ°¼Ô¤â°ì½ï¤Ë¹Í»¡¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º£²ó¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¡Á¥·¡¼¥º¥ó4¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ØLOVE CATCHER Japan¡Ù¤âÇÛ¿®Ãæ¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡¢²Æì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤È¤½¤ì¤¾¤ìÃË½÷10Ì¾¤¬²á·ã¤Ê°¦¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²ÏÃÂê¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡È°¦¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡È¾Þ¶â¡É¤Ê¤Î¤«¡ÄÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¿´ÍýÀï¤ÎÌÏÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º¡ÁÎø¿Í¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Á¡Ù
¡¡Çº¤ß¤òÊú¤¨ÇË¶ÉÀ£Á°¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢ ¡È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸ò´¹¤·¤Æ²á¤´¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹´Ú¹ñÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£Â¾¤Î°ÛÀ¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¡£ÇË¶É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢Ã¯¤âÁª¤Ð¤º¤Ë½ª¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡£»²²Ã¼Ô¤Î¡ÈºÇ¸å¤Î·èÃÇ¡É¤¬ÃíÌÜ¤Î¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ç¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ËÜÇ½¤À¤±¤Ç¿Í¤ÏÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¤ËÇ÷¤ë¡Ø[EDEN]ËÜÇ½¤ÇÎø¤ò¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿É×ÉØ´Ö¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¯¿·´¶³Ð¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥¨¥é¡¼É×ÉØ¡Á±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë!?¡Á¡Ù¡¢ËèÆüË»¤·¤¯¤ÆÎø¿Í¤òÃµ¤¹²Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½Âå¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¹ç¥³¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÁá¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç»Â¿·¤ÊÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¢§12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡ØHEART SIGNAL¡Ù
¢§12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦2¡Ù
¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º ¡ÁÎø¿Í¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ÁS1¡Ù
¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥Ç¥¤¥º ¡ÁÎø¿Í¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ÁS2¡Ù
¢§12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡ØHEART SIGNAL2¡Ù
¡ØHEART SIGNAL3¡Ù
¡Ø[EDEN]ËÜÇ½¤ÇÎø¤ò¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ù
¢§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼1¡Ù
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼2¡Ù
¡Ø[EDEN]ËÜÇ½¤ÇÎø¤ò¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2¡Ù
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼in¥½¥¦¥ë¡Ù
¡Ø¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼in¥Ñ¥ê¡Ù
¢§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡ØHEART SIGNAL4¡Ù
¡ØAFTER SIGNAL¡Ù
¢§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¡Ø¥¨¥é¡¼É×ÉØ¡Á±Ê±ó¤Î°¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë!?¡Á¡Ù
¡Ø¥¹¥¥Ã¥×¡Ù
