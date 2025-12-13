¡ÖÉã¤Î°ä»º3000Ëü±ß¡×¤Ï¡È¤¹¤Ù¤ÆÊì¿Æ¡É¤¬ÁêÂ³Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä»ÐËå¤Ç¡ÖÁêÂ³Êü´þ¡×¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢µÞ¤Ë¡ÖÉã¤Î·»¡×¤¬ÁêÂ³¿Í¤ÈÌ¾¾è¤ê¾å¤²¡ª¡ÖÊì¤Î¤¿¤á¡×¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡© Ãí°ÕÅÀ¤ò³ÎÇ§
¸Î¿Í¤Î·»¡ÊÇìÉã¡Ë¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¡©
º£²ó¤ÎÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¿ÆÂ²¤¬¡¢¸Î¿Í¤ÎºÊ¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¡¢·»¡ÊÄ¾·ÏÂºÂ°¤ÎÉãÊì¤Ï´û¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³¤Î´ðËÜ¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤ËÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ò¤ÇÂè1½ç°Ì¡¢»Ò¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÉãÊì¤Ê¤ÉÄ¾·ÏÂºÂ°¤¬Âè2½ç°Ì¡¢¤½¤ì¤â¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·»Äï»ÐËå¤¬Âè3½ç°Ì¤ÈÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²¼°Ì¤Î½ç°Ì¤Î¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å°Ì¤Î½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°ìÀÚÁêÂ³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤À¤È¡¢Êì¿Æ¤¬°ä»º¤ÎÈ¾Ê¬¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤Ç»Ä¤Ã¤¿°ä»º¤ò¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬´ðËÜÅª¤ÊÁêÂ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÐËå2¿Í¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤é»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢Âå½±ÁêÂ³¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ÎÉãÊì¡ÊÁÄÉãÊì¡Ë¤«¤éÇìÉã¤Ø¤ÈÁêÂ³¸¢¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÐËå¤ÎÁêÂ³Êü´þ¤ÎÌÜÅª¤¬¡ÖÊì¤ËÃ±ÆÈ¤ÇÁêÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¡ÖÊü´þ¡×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇìÉã¤Ë¤âÁêÂ³¸¢¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤ËÁ´³Û¤òÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö
Êì¿Æ¤ÎÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Ë3000 Ëü±ß¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇìÉã¤Ø¤ÎÁêÂ³¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ÐËå2¿Í¤ÇÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¤Ê¤¤
»ÐËå¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö»Ò¡×¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÂ³¸¢¤¬ÇìÉã¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á»ÐËå¤¬Êü´þ¤»¤º¤Ë¡¢Êì¤È»ÐËå¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ÇÊì¿Æ¤ËÁ´³ÛÁêÂ³¤µ¤»¤ë
¤ä¤Ï¤êÊì¿Æ¤ËÁ´³ÛÁêÂ³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÊì¤¬Á´³Û¼èÆÀ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¶¨µÄ¤òÊì¿Æ¤È»ÐËå¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ¬³ä¤Ç°ä»º¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨µÄ¤Ï¡¢»ÐËå¤¬¡ÖÊü´þ¡×¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³¸¢¤Ï²¼°Ì¤Î½ç°Ì¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼Â¼ÁÅª¤ËÊì¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤Æ°ä»º¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤Ë°ä¸À½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦
Éã¿Æ¤ÎÀ¸Á°¤«¤é»ÐËå¤Î´Ö¤Ç¡¢¡ÖÉã¤ËËü°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊì¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉã¿Æ¤ËÍê¤ó¤Ç°ä¸À½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
Éã¿Æ¤¬¡Ö°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÊ¤ËÁêÂ³¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î°ä¸À½ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¡Ö°ä¸À¼Ô¤Î°Õ»×¡×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¤äÊ¬³ä¶¨µÄ¤è¤ê¤âÍ¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÁ´³ÛÁêÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ö°ä¤µ¤ì¤¿Êì¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È»ÐËå¤ÇÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇìÉã¤ËÁêÂ³¸¢¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·Êì¿Æ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ä»º¤òÅÏ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÐËå¤Ç¡Ö¤¢¤¨¤Æ°ä»º¤òÊü´þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ê¡¢Êì¿Æ¤È»ÐËå¤Ç°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ËÁ´³Û¤òÁêÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤È¤¢¤é¤«¤¸¤á°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬»ý¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ä¸À¼Ô¤È²ÈÂ²¤Î°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»à¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
