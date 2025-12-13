¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥É¥¥É¥¡×à¥Ü¡¼¥È³¦¥¢¥¤¥É¥ëá¾¾ËÜÆü¸þ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×ÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤À¤Í¤§¡Ä!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´¿È²Æ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¸«¤»¤¿ÂçÃÀ»Ñ¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ËÜÆü¸þ¤¬¸ø³«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ËºÂ¤ëÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿11Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡×(¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÈÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤À¤Í¤§¡Ä!¡×¡Ö¤¢¤Ã¤·¤â¥É¥¥É¥¤À¤¹!¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¤ÎÈþ½÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´¿È²Æ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2016¡Á22Ç¯¤Þ¤ÇHKT48¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£