¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥°¥ë¡¼¥×£³ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸þ°æÃÏÈþ²»¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¥ë°áÁõ¤Ë¤·¤Ã¤Ý¥Á¥ã¡¼¥à¤Ä¤±¤Æ¡¡¾¡¼ê¤ËÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Çò¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·¥®¥ã¥ë¤ª¤óËÜÅö¤ËÇÜ¤«¤ï¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡ÖÈ¾ÂµÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èþ²»¤Á¤ã¤ó¤ÎÃåÍÑ¤Î»ÅÊý¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î¡ª¤¢¤Î¡ªÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¤â¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤»¤Á¤ã¤¦¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÈþ²»¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ²»¤Á¤ã¤ó¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·Êý¡¢¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡×¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¤ª¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡¡Ãå¤³¤Ê¤·ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£