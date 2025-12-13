Åß¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡Ä¾å¼ê¤ÊÀáÌó½Ñ¤Ï¡©¡¡¼¾ÅÙ10¡ó¢¬¤ÇÂÎ´¶1¡î¢¬¡¡¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¡¢°Õ³°¤Ê1°Ì¤ÎÃÏ°è¡Ú¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ã¡ª¡Û
Îä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Åß¤ÎÃÈË¼Âå¡£Á´¹ñÅª¤Ë°ìÈÖ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÈË¼¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤¹¡£ÀßÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤ä²Ã¼¾´ï¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤ò¾å¼ê¤ËÀáÌó¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÅìµþ¤Ï¡¢12ÆüÄ«¤âÈó¾ï¤ËÎä¤¨¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï5.8¡î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²È¤ÎÃÈË¼¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¾²ÃÈË¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÇÉ¬¤ºÄ«µ¯¤¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¾²¤¬ÃÈ¤Þ¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤³¤¿¤ÄÇÉ¤Ç¤¹¡£Ä«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ªÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·²¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤¿¤Ä¤Ë¡£¤Þ¤¿·ë¶É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Æ°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ä¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢¶õµ¤¤¬¥«¥é¥«¥é¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þ´ü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö³§¤µ¤ó»È¤¤Ê¬¤±¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë°ìÈÖ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¡Ø¥¨¥ª¥ê¥¢¡Ù¤ÎÍøÍÑ¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¡Ê2024Ç¯10·î¡Á2025Ç¯2·î¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖµîÇ¯¤Î¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ÎÍøÍÑ»þ´Ö¤¬ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1°Ì¤Ï½©ÅÄ¸©¡Ê1Æü¤Ë8.75»þ´Ö¡Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©¡ÊÆ±8.06»þ´Ö¡Ë¡¢´ä¼ê¸©¡ÊÆ±7.72»þ´Ö¡Ë¤È¡¢ÅìËÌ¤Ç¤·¤¿¡£47°Ì¤ÏËÌ³¤Æ»¡ÊÆ±3.51»þ´Ö¡Ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃÈË¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¬¥¹ÃÈË¼¤äÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃÈË¼¤ÎÍøÍÑ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï°ìÈÖ²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£ÃÈË¼¤ò»È¤¦Åß¡¢¼¼Æâ³°¤Î¡Öµ¤²¹º¹¡×Âç
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï»È¤¦¤ÈÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤µ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¡Ø¤¢¤¢¡ÊÅÅµ¤Âå¤¬¡Ë¤³¤ó¤Ê¤Ëº£·î¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨²Æ¤âÌÔ½ë¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤ÈÅß¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åß¤ÎÊý¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤Îº¹¤Ç¤¹¡×
¡Ö²Æ¤Ï³°¤Îµ¤²¹¤¬35¡î¤Ç¼¼Æâ¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò27¡î¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï8¡î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î8¡î¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇËä¤á¤è¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÅß¤Ï¡¢³°¤Îµ¤²¹¤¬5¡î¤Ç¼¼Æâ¤¬20¡î¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²¹ÅÙº¹¤Ï15¡î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î15¡î¤òËä¤á¤Ë¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Åß¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤»È¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¹ÅÙº¹¤¬Âç¤¤¤Ê¬¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î²¼½Ü¡Á10·î¾å½Ü¤ÎÎäË¼¤ò»È¤¦´ü´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢11·î¾å½Ü¡Á4·îÃæ½Ü¤ÎÃÈË¼¤ò»È¤¦´ü´Ö¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏÎÌ¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÅß¤ÎÊý¤¬ÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ÉÜ¤ÏÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¡Á3·î¤Î»ÈÍÑÊ¬¤ËÊä½õ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¹â¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê¸«Ä¾¤·¤Ç¾å¼ê¤ËÀáÅÅ
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀáÌó¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤ËÀáÅÅ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£²Æ¤ÎÎäË¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢É÷¸þ¤¤ò¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥À¥¤¥¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÈË¼¤Ï²¼¸þ¤¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡ÖÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ï¾²¤ÎÊý¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬¾å¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢Å·°æÉÕ¶á¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¸þ¤¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²¼¤¬ÃÈ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Å·°æ¤ÎÊý¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÃÈ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤¹¤°ÃÈ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö²Æ¤ÈÅß¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¸þ¤¤ÎÀßÄê¤Ê¤ó¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥¤¥¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï´¹µ¤¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÈË¼¤â¤Ä¤±¤ÃÊü¤·¤¬¤ªÆÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤ë¼Â¸³¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ´¹µ¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Þ¤á¤Ë¥ª¥ó¥ª¥Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¤Ä¤±¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅÅµ¤Âå¤òÈæ¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¼²¹¤Ï°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤Ä¤±¤ÃÊü¤·¤ÎÊý¤¬1Æü¤ËÌó14.5±ß¤âÅÅµ¤Âå¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£1¤«·î¤Ç¤Ï400±ß¤Û¤ÉÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Î1¤Ä¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ²½¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ð¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¼¾ÅÙ¤âÃÈ¤«¤µ¤Ë´Ø·¸¡Ä²Ã¼¾´ï¤Î»È¤¤Êý
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÅß¤Î¾å¼ê¤ÊÀáÅÅ¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¤ï¤¶¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬Î®¤Ç¤¹¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ÃÈË¼¤¬Åö¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¾ÅÙ¤Ï¼«Æ°¤Ç¤¹¤¬¡¢50¡Ê¡ó¡Ë°Ê¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö²Ã¼¾¤ÏÉ÷¼ÙÍ½ËÉ¤Ë¤âÂç»ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤ËÉô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò50¡Á60¡ó¤ËÊÝ¤Ä¤È¸ú²ÌÅª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÀßÄê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¾ÅÙ¤âÃÈ¤«¤µ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼¾ÅÙ¤¬10¡ó¾å¤¬¤ë¤ÈÂÎ´¶²¹ÅÙ¤¬1¡î¾å¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦¤È¡¢ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö²Ã¼¾´ï¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¡ÊÀßÄê¡Ë²¹ÅÙ¤ò²¼¤²¤ëÊ¬¤è¤ê¤â²Ã¼¾´ï¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢²Ã¼¾´ï¤òÃÖ¤¯¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É÷¤Ë¾è¤Ã¤ÆÉô²°Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¼¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö²Ã¼¾´ï¤ò¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿¿²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿åÅ©¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤é¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖËÜÅö¤Ë¿Ð¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Î3¡Á4¤«·î»È¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·ë¹½Âç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²Æ¾ì¤Ë¤Ï¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Î¡Ë¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤âÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¢£ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î·ÀÌó¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃí°Õ
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö1¤ÄÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¤è¤¯³ÎÇ§¡ª¡Ù¤È¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎSNS¤¬Ãí°Õ´µ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤äË¬ÌäÈÎÇä¤Ç¡ØÎÁ¶â¤¬É¬¤º°Â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎÁ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÀÌó¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´«Í¶¤µ¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÀâÌÀ¤òÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ØÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö²ø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê12·î12Æü¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë