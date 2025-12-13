ËÜÊÂ·ò¼£»á¡õ´Ý»³·ËÎ¤ÆàÉ×ºÊ¡¢¾×·âÉ×ÉØ¤²¤ó¤«±ÇÁü¸ø³«¡¡¥ß¥¥Æ¥£¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¡Ê61¡Ë¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡ËÉ×ºÊ¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ½Ð±éÄ¾¸å¤ËÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾±»ÊÃÒ½Õ¤«¤éÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¾±»Ê¤¬¡ÖÁ°²ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢2¿Í¤±¤ó¤«¡Ä¡×¤È¤Õ¤ë¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡ÖÄ¶¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
Æ£ËÜÈþµ®¤â¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¡ÊÈÖÁÈ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤½¤Î³Ú²°¤Ç¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¾±»Ê¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤ª¤µ¤á¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£´Ý»³¤ÈËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ýÏ¿¸å¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤ÇÏÃ¤¹¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞÅ¸³«¤Ë¡£
ËÜÊÂ»á¤¬¡Ö¡Ê´Ý»³¤¬¡Ë¡ØµíÆý¤È¥Ñ¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É²ÈÂ²Ê¬¤ÎÎÌ·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ËÜÊÂ»á¤Ï¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¤È¡¢´Ý»³¤«¤é¾Ð´é¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡ÖÎÁÍý¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡Ö¥à¥«¤Ä¤¯¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Öµ¢Âð¸å¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Îº£°æÍã¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤È¤ËÜÊÂ¤µ¤ó¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¾±»Ê¤Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤Ã¤Á¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜÊÂ»á¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£