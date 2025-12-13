¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª¡×°ì¶¶¼£ºÑ¡¿ºØÆ£½½ÏºÊ¼±ÒÌò¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÒÄÕ½Å¡Ó¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡£
¤½¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤â¡¢12·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤Ìò¤ò¡¢¤·¤«¤âÆóÌò¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù
¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢³§¤µ¤óÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£