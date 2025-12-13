¡Ö¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅÂ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¡¦°æ¾åÍ´µ®¡õ¿åÌî°ÙÄ¹Ìò¡¦±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
2025Ç¯ÅÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡£
¡ãÆü¤ÎËÜ°ì¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ä¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²óÍ½¹ð¡£É¬»à¤Ê·ÁÁê¤Î¼£ºÑ¡£²¿¤«¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤¿ÄÕ½Å¡£¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Æ¤¤¡£ÕûÍÙ¤ê¤ÎÃæ¿´¤Ç¤ÏµÁ·»¡¦¼¡ÏºÊ¼±Ò¤¬ÄÕ½Å¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ä
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¦¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÒÄÕ½Å¡Ó¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡£
¤½¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤â¡¢12·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤ÆºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¡¦°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¤È¿åÌî°ÙÄ¹Ìò¡¦±àÅÄ¾ÍÂÀ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤Æ
¢£¾¾Ê¿Äê¿® Ìò¡¦°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó
È¾Ç¯´Ö¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¡¢°æ¾åÍ´µ®¤È¤·¤Æ¤â¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àï¤¤Â³¤±¤¿È¾Ç¯´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÁ´Éô½ð¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¾¾Ê¿±ÛÃæ¼é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¢£¿åÌî°ÙÄ¹ Ìò¡¦±àÅÄ¾ÍÂÀ¤µ¤ó
ºÇ½é¤ÎÌòÌ¾¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö²È¿Ã¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿åÌî°ÙÄ¹¡×¤È¸À¤¦Ì¾Á°¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÅÂ¡Ê¾¾Ê¿Äê¿®¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡ªËÜÅö¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅÂ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£