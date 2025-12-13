¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É»÷¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¤ª¾Ð¤¤³¦¤È¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎÅ·ºÍà¤Ä¤¤¤Ë¤´ÂÐÌÌá2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï²ñ¤¦±¿Ì¿¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¶¦±é¤·¤Æ¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤¤¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬»÷¤Æ¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÌ¾¼ê¤È¤Ä¤¤¤Ë¤´ÂÐÌÌ¡Ä¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿RADWIMPS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤¯¤ó¤ÈÎÙ¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ÎÉÙ±Ê·¼À¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤¹¤°¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ä¤ä¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î»³Æâ¤È¾Ð´é¤ÎÉÙ±Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¡ÖRAD¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¹â¤µ¤È¡¢¤¤¤Ä¤«²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿ÉÙ±Ê·¯¤Ë²ñ¤¨¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤ÇºÇ¹â¤Î1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¤ª¾Ð¤¤³¦¤È¥Ð¥¹¥±³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëà2¿Í¤ÎÅ·ºÍá¤Î¤´ÂÐÌÌ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É»÷¤Æ¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë²ñ¤¦±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Í¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¶öÁ³¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï¤ªÆó¿Í¤Î¶¦±é¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£