¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ÎÀ¼Í¥Ì³¤á¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¾Ð´é
¡¡27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë16ºÐ¾å¤ÎEXILE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ëº§¤·¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿40ºÐ½÷Í¥¤Îà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ìá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾å¸ÍºÌ¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºÇ¿·ºî±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥Ç¥£¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¾å¸Í¤¬5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê²ñ¾ìÆâ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Æ゙¥£¥¹゙¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥·゙¥ª¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¾å¸ÍºÌ¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤¿¤Î⁈¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¾å¸ÍºÌ¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¥Þ¥Þ¤ª¤ë¡¼!?¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ¹¬¤»¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2012Ç¯¡¢¾å¸Í¤ÈEXILE¤ÎHIRO(56)¤È·ëº§¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£