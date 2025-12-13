¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤µÓËÜ¡×¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¼Â¼Ì¤Ç¡ÈÎø¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡É¤Ë¿·¶ÃÏ¡¡¼ç±é¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î»£±Æ¥¦¥éÏÃ
¡Ö°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¤¤Æ¡×¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¶»¤Ë
¡ÖÂè£±²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¶ä¾Þ¤È¡ÖÂè£²²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥íー¥ëÌ¡²è¾Þ¡×Âç¾Þ¤Ëµ±¤¡¢Netflix¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿É´À¤ÅÏ¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤¬¾åÇòÀÐË¨²Î¤ò¼ç±é¤Î°ì¿Í¤Ë·Þ¤¨¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¡£
――º£²ó¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾åÇòÀÐË¨²Î(°Ê²¼¡¢Æ±)¡¡¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµÓËÜ¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯ÆÉ¤ó¤ÀÃæ¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ñ(¤Ï¤Ê¤Ö¤µ)´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤¬ÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¡ÖÀäÂÐÎø¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦°É»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
°É»Ò¤Ï¡Ö¥²ー¥à¤È¥Á¥ç¥³¤ÈÇ¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯·é¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¿´·ì¤òÃí¤²¤ë¤â¤Î¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë――¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¼Ô¤ÎÉ´À¤¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°É»Ò¤¬°ìÈÖ¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî¤¢¤ê¤¤ÎºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Î¡ÖÉÝ¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¤Êý
¾åÇòÀÐ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡Ø»Ò¶¡¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¡Ù(2021Ç¯¸ø³«)¤ä¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù(2025Ç¯¸ø³«)¤Ê¤ÉÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì±Ç²èºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
――¸¶ºî¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤È¤Ç¤Ï¡¢Ìò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶ºî¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÉÝ¤µ¤â¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢ºàÎÁ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï·ë¹½¡¢¡ÈÌÑÁÛÊÊ¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤À¤È¡Ö¤³¤ÎÌò¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÖÉáÃÊ¤É¤ó¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌò¤ÎÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¸¶ºî¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë·¿¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¸¶ºî¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎºîÉÊ¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÌò¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÌò¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
――º£ºî¤Î¸¶ºî¤Ç¤¢¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¸«¤Þ¤·¤¿¡£²¿Æü¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë°ìÈÕ¤Ç°ìµ¤¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¶ÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µÓËÜ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤È¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤Ë¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ï¤±
――º£ºî¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º£¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£·Ê¬¤Ë¤âµÚ¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶²¤í¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢»£±Æ¸å¤ä¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÁ´¿È¶ÚÆùÄË¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËËþ¿ÈÁÏáØ¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
£±½µ´Ö¤ËµÚ¤Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ò»£¤ê½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÆü°ìÆü¤Î»£±Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤®ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――Æ±¤¸¤¯¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¤µ¤ó(INI)¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤µ¤ó(FANTASTICS)¤È¤Ï»£±ÆÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¤Þ¤º¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤ÏÀ¸Ç¯·îÆü¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À³Ê¤Ï»ä¤È¿¿µÕ¤Ç¡¢°ì¸«¥¯ー¥ë¤Ë¸«¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âÀ¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¡£¸½¾ì¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤â¥Î¥ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢£²¿Í¤ò´ð¼´¤Ë¸½¾ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶õÃæ¥¦¥©ー¥¯¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤éÄ©Àï¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¤°¤é¤ó¤Ö¤ë¡Ù¤Ê¤É¸¶ºî¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¿ô¡¹¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë±Ñ´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ñ´ÆÆÄ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬½Å¤¤Æü¤¬°ìÆü¤â¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£±Ñ´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤Þ¤êÇ´¤Ã¤Æ»£¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ö°ìÈ¯OK¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î£±¥Æ¥¤¥¯¤ËÌ¿¤ò¤«¤±¤ë¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶¯¤µ¤òµá¤á¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
――±Ñ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø£³DÈà½÷¡¡¥ê¥¢¥ë¥¬ー¥ë¡Ù(2018Ç¯)°ÊÍè¤Î½Ð±é¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶ÛÄ¥¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ï10Âå¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤éÁ´¤¯¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢¼ÇµïÃæ¤â¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ´ÆÆÄ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤ê¤«¤«¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±Ñ´ÆÆÄ¤Î´¶³Ð¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤È¾åÇòÀÐË¨²Î¤¬ºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀËÜºî¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¿Ê²½¤È¿®Íê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÈ¿±þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
前編「〔芸能活動15周年〕上白石萌歌、30代の展望語る」はこちら
取材・文/木下未希　撮影/矢島泰輔
