¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×Î¾¼ê¤ËÄ¹¤µÌó10¥»¥ó¥Á¤Î¿ÏÊª»ý¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤Ø¡Ä¼«¾Î77ºÐ¤ÎÌµ¿¦ÃË¤òÂáÊá ¤±¤¬¿Í¤Ê¤·=ÀÅ²¬¸©·Ù
ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ÏÊª2ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î70Âå¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÎ¾¼ê¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢³«Å¹Á°¤ÎÀÅ²¬»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½ÆÅáË¡(¿ÏÊª·ÈÂÓ)°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼«¾Î¤Ç¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èËÌ°ÂÅì¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(77)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï12·î13Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿Ï¤ÎÄ¹¤µ¤¬6¥»¥ó¥Á¤òÄ¶¤¨¤ë¿ÏÊª2ËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¤µ10¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤È¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¡¢¤³¤Î¿ÏÊª¤òÎ¾¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è°ÂÅì¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ïÅö»þ¡¢Å¹¤Ï³«Å¹Á°¤ÇµÒ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢½¾¶È°÷¤¬³«Å¹½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤±¤¬¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿½¾¶È°÷¤¬¡Ö¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬Íè¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
