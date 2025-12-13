PO¸å¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬ÂçÎ³¤ÎÎÞ¡Ö¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¡Ä¡×¡Ú2025Ç¯¡È¤³¤Î1¥·¡¼¥ó¡É¡Û
ÇòÇ®¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡£º£µ¨Á´36»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âç²ñ¤´¤È¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡È1¥·¡¼¥ó¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼èºà¤ÇÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤
¢£¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡Ê5·î8¡Á11Æü¡¢°ñ¾ë¸©¡¦°ñ¾ë¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô Åì¥³¡¼¥¹¡¢Í¥¾¡¡§¿½¥¸¥¨¡Ë½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤Ï¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2ÂÇº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï¡Ö75¡×¤È¿¤Ð¤·¤¤ì¤º¡¢¿½¥¸¥¨¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¡£18ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Î1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥¸¥¨¤¬50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·é¤¯Áê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£4Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÏºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅÓÃæ¤ÇÌÚ±¢¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¸å¤Ï¼«ÎÏÊâ¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¸¡ºº¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±¢À¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤ÏÈèÏ«¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÍýÍ³¤Ë´þ¸¢¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤Ã¤¿¡£¡ÖÃ±½ã¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥¨¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Àº°ìÇÕÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÆ£ÅÄ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¸¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ë¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬ËË¤òÅÁ¤Ã¤¿¡£¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿4Æü´Ö¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½µ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤¤¤¤¬¼¨¤·¤¿¡ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¶¯¤µ¡É¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤³¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
