¡Ú À¥¸ÍÄ«¹á ¡Û49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤òÁ÷¤ëÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È´î¤Ó¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÆ°Ãæ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÀ¥¸Í¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¥¸ÍÄ«¹á¤µ¤ó¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸Í¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¹¬¤»¤À¡Á¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÄ«¹á¤Á¤ã¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ30Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÄ«¹á¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
