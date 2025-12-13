¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

12·î6Æü¸á¸å4»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼íÎÄ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ»³¤·¤¿¿Í¤«¤é¡Ö»°¾ò»Ô¿·²°¤Î»³Ãæ¤Ë¿Í¤Î»àÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂÎ¤ÏÇ¯ÎðÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ­¤Ç°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¥¿§¤ÎÈ¾Âµ¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¡¢º°¿§¤Î¥¹¥Ëー¥«ー¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£