¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬13Æü¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¡ÖK.O.H¡×¡ÊKing of the Hill¡Ë¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²Ö´¬Åì3Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂç²ñÃæ¤ËÏ¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢Ä¾¸å¤ÎÆüÊÆ¿ÆÁ±¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î¾·½¸¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£ÆþÃÄ°ÊÍè¡¢À¾Éð¤Ç9Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÄÌ»»73¾¡¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¸å¤â4µåÃÄ¤Ç·×48¾¡¤È¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙ¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¤·¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤ªÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ëº£¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò»Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íè¤¿¤ë¤Ù¤»þ¤òÂÔ¤Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤ÏËÍ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì´Ó¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¡£WBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¡ÖÅê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼´¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤ÈÇ®¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Îº£Ç¯¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢7¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.99¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë178²ó1/3¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¡£°ÂÄê´¶È´·²¤ÎµÆÃÓ¤¬»ø¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£