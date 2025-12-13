YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡È¶ì¡É¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¡¡º£¸å¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó
¡¡È¯ÇäÆü¤Î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ç¤¹!!!! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¤ÈËÜºî¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡£Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ò¤È¸À¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°úÂà¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿¤âÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶á¡Ö¥«¥á¥é¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼è¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡È¶ì¡É¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó
¡¡È¯ÇäÆü¤Î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ç¤¹!!!! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¤ÈËÜºî¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡£Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºÇ¶á¡Ö¥«¥á¥é¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¼è¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤ò´Á»ú1Ê¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡È¶ì¡É¤È²óÅú¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£