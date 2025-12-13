Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

º£½µµ¯¤­¤¿À¤³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥À¥·¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÅ¹Æâ¤ËÆÍÁ³¡È¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡É¤¬¡¡Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£

¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î³¤±è¤¤¤ÎÄ®¡¢¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¡£

¥È¥³¥È¥³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥³¥È¥³¤È¿Ê¤ß¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ø¡£

ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÃËÀ­¤Ï»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î½÷À­¤â¡£

¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ºÇ½é¤Ï¸¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×
¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¤é¡¢¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ê¤ó¤Ç¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×

¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÏÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃËÀ­¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¥È¥¤¥ì¤ËäÆ¾ë¡£

¤ª¤è¤½30Ê¬¤ÎÂÚºß¤ÎËö¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ç¤ª¤Ó¤­´ó¤»¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¡×

ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌîÀ¸¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥Ã¥È¥»¥¤¤ÏÌµ»ö¼«Á³¤ËÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ê12·î12ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë