ÎëÌÚÍö¡¹¡¢Á°²¼¤¬¤ê¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö·ã¥«¥ï¡×¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ö¥á¥¬¥Í¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÍö¡¹¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬2025Ç¯12·î1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°²¼¤¬¤ê¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¶ßÂ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»¶È±¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤º¤Ã¤ÈÁ°²¼¤¬¤ê¤Î¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢²£´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¶ßÂ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤È¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡×¡ÖÁ°²¼¤¬¤ê¥Ü¥Ö¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¶ß¤Î¹â¤¤¹õ¤Î¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¹õ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¼Ð¤á¤«¤é¤È¤é¤¨¤¿¡¢ÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥³¡¼¥È¤Î¶ß¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ±¿§¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£