»È¤¤ÀÚ¤ê¤¬´ò¤·¤¤¡ª²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÖÂçº¬¤Þ¤ë¤´¤È1ËÜÆé¡×
º£¤¬½Ü¤Î¡ÖÂçº¬¡×¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Âçº¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê1ËÜ¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆé¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â·¤¨¤ë¿©ºà¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§Æù¤ÈÂçº¬¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé
Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤¿Âçº¬¤ÈÆù¤ò¸ò¸ß¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¼Ñ¹þ¤à¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡£¡º¤Ë¤Ï¤¦¤É¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»ö¤Î¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤ËÄ´Íý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¢§¤ª¤Ê¤«¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ß¤¾¤ìÆé
Âçº¬¤ª¤í¤·¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤Æºî¤ë¤ß¤¾¤ìÆé¡£¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÆéÊª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âçº¬¤ò1ËÜ»È¤¨¤Ð¡¢¤Û¤«¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ë¿©ºà¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤¿¤Ã¤×¤êÂçº¬¤ÎÆé¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê»£±Æ¡§¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¥Õ¥©¥È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¡Ë
¼¹É®¡§ÁáÆ£Àé¹É
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¿©³Ø»Î¡¢ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¡£ Âç¼ê´ë¶È¤Î¼Ò°÷¿©Æ²±ÉÍÜ»Î¡¢ÍÌ¾¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¹Ö»Õ¡¢¿©³Ø»Î¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿©»ö¤È·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¤ÎÂçÀÚ¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤Î¿©°é¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦³èÆ°Ãæ¡£