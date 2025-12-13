¥³¥á²Á³Ê°Ý»ýÀ¯ºö¤«¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Î¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¹¤¬¤ë¡ÚÇÅËàÂî»Î¤Î·ÐºÑ¥³¥é¥à¡Û
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ÇÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÈñÎ¨¤Î¹â¤µ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÛÉÛ¤Î¼ê´Ö¤äÆÃÄêÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÇÛ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔÉ¾¤òÄ·¤ÍÊÖ¤½¤¦¤È¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤äÈ¯¹ÔÃÄÂÎ¤¬¡¢¡Ö·ÐÈñÎ¨°ú²¼¤²¡×¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤³¤á·ô¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÂÐºö¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ëÃÏÊý¸òÉÕ¶â³È½¼
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯Â¸å¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤¬¡¢11Æü¡¢½°µÄ±¡¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¸øÌÀÅÞ¤Î»¿À®¤â¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üÆâ¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑÂÐºö¤ÎÌÜÅª¤ÎÂè°ì¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î³È½¼¤Ç¤¹¡£ÊäÀµÍ½»»¤Ç¤Ï4000²¯±ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¿©ÎÁÉÊ¹âÆ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Î°ìÄê¤ÎºÛÎÌ¤òÍ¿¤¨¤¿Êý¤¬¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î¼Â¾ð¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÐºö¤ò¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¶âµëÉÕ¤ä¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¿åÆ»ÎÁ¶â¤ò°ú¤²¼¤²¤Æ¤â¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿ä¾©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤³¤á·ô¤âÅöÁ³¡¢¤½¤³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤³¤á·ô¡Ö¥Î¡¼¡×¤Î¼«¼£ÂÎÁê¼¡¤°
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ¸òÌî»Ô¤äÌ§ÌÌ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆàÎÉ»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¡¢ËÌ¶å½£»Ô¡¢ÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ËÅç¶è¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¤È¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤ÏÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µñÈÝÈ¿±þ¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬·ÐÈñÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£¤ª¤³¤á·ô¤Ï500±ß¤Ç·ô¤òÇã¤¦¤È¡¢440±ßÊ¬¤Î¥³¥á¤¬Çã¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£500±ßÃæ60±ß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á12¡ó¤¬¡¢·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤äÎ®ÄÌ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤ÎJAÁ´ÇÀ¤äÁ´¹ñÊÆ¹òÈÎÇä»ö¶È¶¦ºÑ¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÁ´ÊÆÈÎ¡Ë¤ËÆþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£·ôÈ¯¹Ô¤ËÈ¼¤¦Íø±×¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ïµ®½Å¤Ê¸ø¶â¤ò¡¢¤ª¤³¤á·ôÈ¯¹ÔÃÄÂÎ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤¬»ÔÌ±¤ÎÈãÈ½¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥Ñ¡¼¥È¾¦ÉÊ·ô¤Ï1Ëü±ß¤Î·ô¤ò1Ëü±ß¤ÇÇã¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¾¦ÉÊ·ô¤Ë¤ÏÈÎÇäÂ¥¿Ê¸ú²Ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¹Ô¥³¥¹¥È¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤Ê¤É¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë12¡ó¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¬¹Í¤¨¤Æ¤â¾ï¼±³°¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥³¥á¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ï¼±¡×¤¬¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÈó¾ï¼±¡×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºöÍÑ¤Î¤ª¤³¤á·ô¡¢¼ê¿ôÎÁ°ú¤²¼¤²¤Ø
¤³¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢È¯¹ÔÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÁ´ÊÆÈÎ¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºöÍÑ¤Ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤ª¤³¤á·ô¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê23±ß°Â¤¤¡¢477±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢12Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£
477±ß¤Î·ô¤òÇã¤¦¤È440±ßÊ¬¤Î¥³¥á¤¬Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢È¯¹Ô¼ê¿ôÎÁ¤Ï37±ß¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐÈñÎ¨¤ÏÀè¤Î12¡ó¤«¤é7.8¡ó¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JAÁ´ÇÀ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤À¤±²Ã»»¤·¤¿·Á¤Ç¡¢·ôÌÌ²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î12¡ó¤â¤Î¡ÖÃæÈ´¤¡×¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â7¡óÄ¶¡¢½½Ê¬¹â¤¤¼ê¿ôÎÁ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ÃÈñ¼ÔÉÔºß¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÀ³Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºöÍÑ¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤ÏÍèÇ¯9·î
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î·ÐºÑÂÐºöÍÑ¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ü¸Â¤Ï¡Ö2026Ç¯9·îËö¡×¤Þ¤Ç¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤âÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤Ï¡¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤Ë¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇºöÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ·ô¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¤³¤á·ô¤Ï´ûÂ¸¤Î¾¦ÉÊ·ô¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¼ûÍ×´µ¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È·×»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÈ÷Ãß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤¤¤ÇÇã¤¦É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡¡
ÍèÇ¯9·î¤È¸À¤¨¤Ð¡¢26Ç¯»º¤Î¿·ÊÆ¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿·ÊÆ¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤³¤á·ô¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö´üÂÔ¡×¤¬¡¢»ä¤Ë¤ÏÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇÀ¿åÂç¿Ã¡×¤È¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤Ï¡¢¼ûÍ×²¼»Ù¤¨¤Ë¤è¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Î°Ý»ý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¼ûÍ×´µ¯ºö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤à¤·¤íËÜ¼Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àè¹Ô¤¤Ë¥³¥á²Á³ÊµÞÍî·üÇ°¤â
¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Àè¹Ô¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Á³ÊµÞÍî¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¡¢Å¹Æ¬¤Ç5¥¥í5000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¿·ÊÆ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ç¡¢ºß¸Ë¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿·ÊÆ¤ÎÇä¤êÊ¸¶ç¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÖÍè½Õ¤Ë¤Ï²Á³ÊË½Íî¤Î¶²¤ì¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ëÂç¼êÈÎÇä¶È¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¿å´±Î½½Ð¿È¤ÎÎëÌÚÂç¿Ã¤Ë¤Ï¡¢¥³¥á¤Î¤À¤Ö¤Ä¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÎëÌÚÂç¿Ã¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤äÆÃÄêÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤³¤á·ô¤¬9·î¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¡¢²Á³Ê²¼Íî¤ò°ìÄê¡¢¤È¤É¤á¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
180ÅÙÅ¾´¹¤·¤¿¥³¥áÀ¯ºö
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¾®Àô»á¤«¤éÎëÌÚ»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥³¥áÀ¯ºö¤Ï180ÅÙÅ¾´¹¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®ÀôÁ°Âç¿Ã¤¬¡Ö¥³¥á²Á³Ê¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤òÌÀ³Î¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤Ù¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢»ö¼Â¾å¡¢¸½ºß¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÀ§Ç§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥áÁý»º¤ÎÊý¿Ë¤âÅ±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Êª²Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤µ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛ¤ë¤è¤ê¡¢¥³¥á²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ç¿©²Á³Ê¤¬1Ç¯¤ÇÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ê¤É¡¢ÉáÄÌ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡Ö²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦·úÁ°ÏÀ¤Ï¡¢¥³¥á»Ô¾ì¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â»Ô¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦Á°Äó¡¢´ðËÜÇ§¼±¤òÌµ»ë¤·¤¿È¯¸À¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤ä»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿¤È¤¤¤¦¹ñ¤ÎÀ¯ºö²ðÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ìµ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¤ÉÔ´°Á´¤Ê»Ô¾ì¡×¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤³¤á·ô¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÉÔºß¤ÎÇÀÀ¯¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢²þ³×¤È¶¯¤¤·ÐºÑ¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡¢»×¤ï¤Ì¡Ö¼ºÅÀ¡×¤Ë¤â¡¢¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÅËà Âî»Î¡ÊBS-TBS¡ÖBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ë