72ºÐÇÐÍ¥¡¢Ãæ¹ñ·³¡È°Ò³ÅÈô¹Ô¡Éµ¿ÏÇ¤Ë¡ÖÎÎÅÚÁè¤¤¤·¤Æ¤â¶¼¤·¤ò¤·¤Æ¤âÂÀÍÛ¤Î¼÷Ì¿¤Ï¸å50²¯Ç¯¡×
ÇÐÍ¥»°ÅÄÂ¼Ë®É§¡Ê72¡Ë¤¬13Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»¤ò¤¦¤±¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
»°ÅÄÂ¼¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢Î¾·³¤ÎÇú·âµ¡¤¬¡¢9Æü¤Ë¶¦Æ±Èô¹Ô¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¤òÅºÉÕ¡£¡ÖÃÏµå¾å¤ÎÎÎÅÚÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡¡¤³¤ó¤Ê¶¼¤·¤ò¤·¤Æ¤â¡¡ÂÀÍÛ¤Î¼÷Ì¿¤Ï¸å50²¯Ç¯¡¡ÀïÁè¤ÇÃ¥¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤âÃÏµå¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¾Ê¬¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö50²¯Ç¯¸å¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡¥À¥¤¥½¥óÇî»Î¤Î¤è¤¦¤ËÂÀÍÛ·Ï¤òÃ¦½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸åÀ¤¤Ë·Ò¤²¤ë¸¦µæ¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜÅö¤ËÎÎÅÚÁè¤¤¤Ê¤ó¤Æ½¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç³Ë¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¡¢¿ôÇ¯Æâ¤ËÀ¤³¦¤ÏÌÇ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö·ù¤Ê¹ñ¤Ç¤¹¤Í¡¡·ù¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤Ï¤É¤³¤«¤é¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£