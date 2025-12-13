YouTuber¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡3Ç¯È¾¤Î¡È½¸ÂçÀ®¡É¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡ÖºÇ¹â·æºî¡×
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô76Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¼Ì¿¿½¸¡ØAfterglow¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¥É¥ì¥¹°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó
¡¡È¯ÇäÆü¤Î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¤Ç¤¹!!!! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!!!!¡×¤ÈËÜºî¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿¿²Æ¤ÎÆî¹ñ¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡£Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ò·Þ¤¨¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÇÛ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¤â¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¾±¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØAfterglow¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤À¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸«¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ç¤â¼¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ½é³¤³°¥í¥±¤ò·è¹Ô¡£¡Ö¥Ó¡¼¥Á¤ÇÇò¤¤¿åÃå¤òÃå¤¿¤ê¡¢²¦Æ»Åª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ¹â·æºî¡¢²¦Æ»Åª¤Ê¼Ì¿¿½¸¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
