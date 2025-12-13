Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤ò²ó¸Ü¡ÖÁ´¿ÈÄ»È©¡×¡¡·»¤Ï¼«¿È¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢6·î¤ËÆ±¶É¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÃæÀî²È¡×¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª·»¤µ¤Þ¤¬¡¢»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À¨¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡×¤ÈÃæÀî²È¤Î¹ä¤¬¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÃæÀî²È¤µ¤ó¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤âËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤°¤é¤¤Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤â¤¦Á´¿ÈÄ»È©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÇúÈ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¹ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤ª·»¤µ¤Þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÇÅöÁª¤·¤Æ¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â¼«ÎÏ¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÃæ¿¹¡£¹ä¤Î»Ñ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÊÕ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤È»öÁ°¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡£ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤é¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼êÇï»Ò¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤¬ÃæÀî²È¤Ï½éÂåM-1²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤é¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¸«¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤â¸«¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤¬¡Ö¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£