¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¢²Ö¤¬ºé¤¯½Ö´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÉ½¸½¡Ö½Ö»¦¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î£±Ëç¤Ï¡©
½÷Í¥¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡ØFlower¡Ù¡×¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºé¤¸Ø¤ë½Ö´Ö¤Î²Ö¤¬»ý¤Ä6¤Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÉ½¸½¡£¡Ö¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ª²Ö¤Ï¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡£
¼«¿È¤¬²Ö¤«¤éÎÏ¤ò¤â¤é¤¦½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª²Ö¤ò¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ë»¤·¤¤»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È²ÖÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿²Ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤À¤ª²Ö¤ò¤¤ì¤¤¤À¤È»×¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª²Ö¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë·Ú°æÂô¤Ç»£±Æ¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ï¡¢¥«¥¹¥ß¥½¥¦¤Î²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿1·î¤Î¥Ú¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½Ö»¦¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È¤«¤¹¤ßÁð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤«¤¹¤ßÁð¤È²ÖÂ«¤È¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡¢ÎÐ¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
º£Ç¯¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖSNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ì¤Ð¤³¤À¤ï¤ë¤Û¤É»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤È¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î»þ¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ìÀ¸·üÌ¿Î×¤á¤Ð¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£