µÈ½»¡¢Âç³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈDMÍè¤ë¤â¡Ä¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¡×¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¡×
¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤ÈµÈ½»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÄ«Podcast¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¤ÈµÈ½»¤Î¸ÉÆÈ¥¢¥¸¥È¡Ù¤¬12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¡£
ÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤ÇµÈ½»¤¬¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÈÌ¾¾è¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÂÐ¤·¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·Ù²ü¤¹¤ë°ìÊý¡¢°æ¸ý¤¬¼«¿È¤ÎÈá¤·¤¤¸½¼Â¤òÃ²¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢SNS¤ÎDM¤Ç¡Ö18ºÐ¤Î»Ò¤«¤é¡Ø¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÍè¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µÈ½»¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö18ºÐ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¶âÌÜÅö¤Æ¤«¡¢Îø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¡Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê½÷À¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢Èá¤·¤¤·ëËö¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°æ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤±¤É·ë¶É¶âÌÜÅö¤Æ¤«¡¢¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¼«µÔ¡£
¡Ö¶âÌÜÅö¤Æ¤ÇËÍ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¼ê¡Ê¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ë¤è¤ê¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¶â¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¡¢À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÃ²¤Àá¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£