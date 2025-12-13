ÀÄ¿¹¤Î¤Í¤Ö¤¿»Õ¤¬ÂæÏÑ¤ÇºîÉÊÀ©ºî¤Ø¡¡ÍèÇ¯3·î¤ÎÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥óº×¤ê¤ÇÅ¸¼¨
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤Î¤Í¤Ö¤¿»Õ¤¬ÍèÇ¯3·î¤ËÆîÉô¡¦²ÅµÁ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊÂæÏÑÅô²ñ¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂæÏÑ¤òË¬¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤ë½¡¶µ¤òÂêºà¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£ºîÉÊ¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡ËÃæ²ÚÊ¸²½Áí²ñ¤¬11Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Ë¬Âæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Í¤Ö¤¿»Õ¤Î¿ÛË¬¿µ¤µ¤ó¤ÈÎÓ¹³¤¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤Ï²ÅµÁ¸©¤ÎËÑ»ÒÇÛÅ·µÜ¤Çº×¤é¤ì¤ë¿ÀÍÍ¡ÖÜ÷»ÆÕÀÁÄ¡×¡ÖÀé½ç¾·³¡×¡Ö»³·³Âº¿À¸×Ìì¸ø¡×¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤ÎÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤Ë¤Ï¡¢¿ÛË¬¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¹Ò³¤¤Î½÷¿À¡ÖÕÀÁÄ¡×¤Î¤Í¤Ö¤¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸²½Áí²ñ¤ÎÍû¸ü·ÄÈë½ñÄ¹¤Ï¡¢8ÆüÌë¤ËÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÂæÏÑ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¿Í¡¹¤¬Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤Î·Á¤ÇÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¾ð¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Í¤Ö¤¿À©ºî¤ÈÅ¸¼¨¤Ï¡Ö2026ÂæÆüÍ§¹¥¡¡ÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿¡¢²ÅµÁ¤ËÅþÃå¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ÃÏÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ¸ÂÄê¤Î¤Í¤Ö¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂæÆüÍ§¹¥¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤â¾þ¤é¤ì¤ë¡£ÂæÆüÍ§¹¥¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ï100¸Ä¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¸Ä1Ëü2000ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6Ëü±ß¡Ë¡£Ê¸²½Áí²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ï²ÅµÁ¸©ÂÀÊÝ»Ô¤Î¸©À¯ÉÜÄ£¼ËÁ°¹¾ì¤ÇÍèÇ¯3·î3Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ê²¦Êõ»ù¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÈóÀ¯ÉÜÁÈ¿¥¡ÊNGO¡ËÃæ²ÚÊ¸²½Áí²ñ¤¬11Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
Ë¬Âæ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Í¤Ö¤¿»Õ¤Î¿ÛË¬¿µ¤µ¤ó¤ÈÎÓ¹³¤¤µ¤ó¡£ºîÉÊ¤Ï²ÅµÁ¸©¤ÎËÑ»ÒÇÛÅ·µÜ¤Çº×¤é¤ì¤ë¿ÀÍÍ¡ÖÜ÷»ÆÕÀÁÄ¡×¡ÖÀé½ç¾·³¡×¡Ö»³·³Âº¿À¸×Ìì¸ø¡×¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤ÎÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤Ë¤Ï¡¢¿ÛË¬¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¹Ò³¤¤Î½÷¿À¡ÖÕÀÁÄ¡×¤Î¤Í¤Ö¤¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Í¤Ö¤¿À©ºî¤ÈÅ¸¼¨¤Ï¡Ö2026ÂæÆüÍ§¹¥¡¡ÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿¡¢²ÅµÁ¤ËÅþÃå¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ÃÏÀ©ºî¤µ¤ì¤ëÂæÏÑ¸ÂÄê¤Î¤Í¤Ö¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂæÆüÍ§¹¥¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤â¾þ¤é¤ì¤ë¡£ÂæÆüÍ§¹¥¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤Ï100¸Ä¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ï¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£1¸Ä1Ëü2000ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6Ëü±ß¡Ë¡£Ê¸²½Áí²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ï²ÅµÁ¸©ÂÀÊÝ»Ô¤Î¸©À¯ÉÜÄ£¼ËÁ°¹¾ì¤ÇÍèÇ¯3·î3Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡Ê²¦Êõ»ù¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë