Ãæ¹ñ¡¢¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¡×¶¯²½¤ò2026Ç¯¤ÎºÇÍ¥Àè·ÐºÑ²ÝÂê¤Ë¡¢¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤¹
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï8Æü¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ¡Ê¹ñ²È¼çÀÊ¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ëºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤ÎÃæ±ûÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤ò³«¤¡¢2026Ç¯¤ÎºÇÍ¥Àè·ÐºÑ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡ÖÆâ¼û³ÈÂç¡×¤Î¶¯²½¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£Æâ¼û³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ç·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¡Ö¼¡´ü5¥«Ç¯·×²è¡Ê26¡Á30Ç¯¡Ë¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¡Ö¸ÛÍÑ¡¢´ë¶È¡¢»Ô¾ì¡¢´üÂÔ¤Î°ÂÄê¡×¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯¤Ï¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤È¹ñºÝÅª¤ÊËÇ°×ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÆâ¼û¼çÆ³¤Î¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¹½ÃÛ¡×¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¼ÂºÝÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¸ø¼°È¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¿·¼ÁÀ¸»ºÎÏ¡Ê¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¡Ë¡×¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ìÉô¤Î¼çÍ×»º¶È¤ÇÀ½Â¤¶ÈÍÞÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£À¯¼£¶É¤Ï¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡×¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£
À¯¼£¶É²ñµÄ¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ºÄ¹´üÅª»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥·¥¯¥ê¥«¥ë¡Ê¸Ù¼þ´ü¡Ë¡×Åª¤ÊÀ¯ºöÄ´À°¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤â·Ç¤²¤¿¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤¬À¯¼£¶É²ñµÄ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï23Ç¯12·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯BNP¥Ñ¥ê¥Ð¤Î±ÉÀÅ¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡ÊÃæ¹ñÃ´Åö¡Ë¤Ï¡Ö¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¡µë¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Á´ÂÎÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ËÏÂÅª¤ÊºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºÄÌ³¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀ¯ºö¸«ÄÌ¤·¤Ï¤´¤¯´Ë¤ä¤«¤Ê´ËÏÂ¤Ë·¹¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡ÊANZ¡Ë¤Î邢ÃûË²¥·¥Ë¥¢¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡ÊÃæ¹ñÃ´Åö¡Ë¤Ï¡¢¡Ö26Ç¯¤ËÃÊ³¬Åª¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ê»É·ãºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾ÃÈñ¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÀ¼ÌÀ¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÍèÇ¯1¡Á3·î¡ÊÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¤Ë»ÔÃæ¶ä¹Ô¤ÎÍÂ¶â½àÈ÷Î¨¤ò°ú¤²¼¤²¡¢4¡Á6·î¡ÊÂè2»ÍÈ¾´ü¡Ë¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¤³¤³¿ô¥«·î¡¢Åê»ñ¤ÎµÞ¸ºÂ®¤òÇØ·Ê¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿Í¢½Ð¤À¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¸ºÂ®¥ê¥¹¥¯¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£¾ÃÈñ¤Î»ý¤ÁÄ¾¤·¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢À¯ÉÜ¤Ï¸ø¶¦»Ù½Ð¤ò³ÈÂç¤·¤Æ²¼»Ù¤¨¤ò¶¯¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
À¯¼£¶É¤¬12·î¤Ë³«¤¯²ñµÄ¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÍâÇ¯¤ÎÀ¯ºöÍ¥Àè»ö¹à¤òÄê¤á¤ë¡ÖÃæ±û·ÐºÑ¹©ºî²ñµÄ¡×¤ÎÊý¸þÀ¤òÄê¤á¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤äºâÀ¯ÀÖ»ú¤Îµ¬ÌÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ä¿ôÃÍÌÜÉ¸¤Ï¡¢26Ç¯3·î¾å½Ü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡¢¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸/Æü¸þ¡Ë