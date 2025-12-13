¼Ö¤¤¤¹¤Ç¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È Ž¢¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÁªÂò»è¤ËŽ£ ¡È¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡É¤¬¥ê¥ó¥¯¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÂÎ¸³²ñ ¡È¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ç¤ÏÇÜ°Ê¾å¤Î¶â³Û½¸¤Þ¤ë
ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¤Î¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡¦º´Æ£ÀçÌ³¤µ¤ó¡£º£ÅÙ¤ÏÉ¹¤Î¾å¤Ç¤¢¤ëÄ©Àï¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ã³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï¡£
¡Êº´Æ£ÀçÌ³¤µ¤ó 10·î18Æü°¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô¡Ë
¡Ö10»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç»Ï¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¼«¾Î¡Ö¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡×¤Îº´Æ£ÀçÌ³¤µ¤ó¡¢34ºÐ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÏ¸µÅì³¤»Ô¤Ç¡¢Ê¡»ã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¤â
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎËµ¤é¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¿ÍÌ®¤â¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥²¥Ã¥È¤À¤¼¡ª¡×
¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¡¢¤½¤·¤Æ²Î¼ê¤Î¾¾ËÜÍü¹á¤µ¤ó¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼¡¤Î¸½¾ì¤Ø¡£
¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤âÌ³¤á¤ëº´Æ£¼ÒÄ¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡È¥²ー¥à¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ¾»É¡É
¾¾ËÜÍü¹á¤µ¤ó¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê·Ò¤¬¤ê¤¬¡Ä
¡Ê¾¾ËÜÍü¹á¤µ¤ó¡Ë
Q.¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
¡Ö°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Êº´Æ£¼ÒÄ¹¤Ë¡ËÌ¾»É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
º´Æ£¼ÒÄ¹¤¬12Ç¯Á°¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿Ì¾»É¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤âÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤òÌ¾»É¤ÇÅÏ¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø²¿¤³¤ì¥²ー¥à¤Î¤¢¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ÀÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢Ì¾»ÉÅÏ¤·¤Æ¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤ÆºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾»É¤Ê¤Î¤Ç¡×
19ºÐ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¡È¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡É
»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆ°¤¯¿Æ»Ø¤ÈÆ·¤½¤·¤ÆÀ¼¡£10Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÆñÉÂ¡ÖÀÔ¿ñÀ¶Ú°à½Ì¾É¡×¡£¶ÚÆù¤Ï½ù¡¹¤Ë¿ê¤¨¡¢º£¤ÏÆü¾ïÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ç²ð½õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¾ï¤ËÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2011Ç¯¤ËÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢19ºÐ¤ÇÌ¾»É¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÀ©ºî¤òÀÁ¤±Éé¤¦²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£»ëÀþÆþÎÏ¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î»Ù±çµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¶ÈÌ³¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¼«Ê¬¤Ç¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼¡¡¹¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¡£Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¤äÂç³Ø¹Ö»Õ¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¥µ¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£
¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº´Æ£¼ÒÄ¹¤â¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡×
¡Êº´Æ£¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤¬¾ã³²¤òÍýÍ³¤ËÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¯¤È¤â²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ËÍ¤Î¥Ñ¥ïー¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
É¹¤Î¾å¤ò¹Ô¤¸ò¤¦Ž¢¼Ö°Ø»ÒŽ£¤äŽ¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãーŽ£
11·î29Æü¡¢º´Æ£¼ÒÄ¹¤Î»Ñ¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Ë¡£
ÍÑ°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë³ê¤ê»ß¤á¤òÅ½¤Ã¤¿¼êÀ½¤ÎÆ»¶ñ¡£¤³¤ì¤ò¼Ö°Ø»Ò¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¼Ö°Ø»ÒÍÑ¤Î¥½¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É¹¤Î¾å¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¼Ö°Ø»Ò¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¡£¼Â¤Ï¡Ä
¡Êº´Æ£¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ÎÊý¤äÆñÉÂ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤ò¡£¤½¤Î»×¤¤¤ËÂ¿¤¯¤Î»Ù±ç¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¶â³Û¤ÎÇÜ 60Ëü±ß¤ò½¸¤á¡¢µÙÆü¤Î¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤ò´°Á´Âß¤·ÀÚ¤ê¡£50¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥±ー¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ä
»²²Ã¤·¤¿Ìó30¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¹¥±ー¥È¤Ï½éÂÎ¸³¡£É¹¾å¤ò³ê¤ë´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤â¡¢»ëÀþ¤ÇÊ¸»ú¤òÁª¤Ó¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ä
¡È¾ã³²¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡É
¥¹¥±ー¥È¤¬¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ê°¦ÃÎ¸© ÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤·¤¿µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×
¡Êº´Æ£¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤àÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¹¥±ー¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×
Q.¤¤ç¤¦¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤·¤¿¤Í
¡ÖÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¿²¤¿¤¤ê¼ÒÄ¹¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï³Î¼Â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£