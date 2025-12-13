¡ÚÇØÈÖ¹æ°ìÍ÷¡Û¥í¥Ã¥Æ¿·ÆþÃÄ10Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·èÄê¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬Â³¡¹ÂàÃÄ¡Ä10ÈÖÂæ¤Î¶õ¤ÈÖ¹æ¤Ï¡©
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÏÀèÆü11Æü¡¢¡Ö2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë10Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï»ØÌ¾°§»¢»þ¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö17¡×¤ò´õË¾¡£·ÀÌó»þ¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö17ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤éº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î18ÈÖ¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö18¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÈÇØÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
1°Ì¡§ÀÐ³À¸µµ¤(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡18
2°Ì¡§ÌÓÍø³¤Âç(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡13
3°Ì¡§±üÂ¼Íê¿Í(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡40
4°Ì¡§Ý¯°æ¥æ¥¦¥ä(ÆâÌî¼ê)¡¡55
5°Ì¡§ÉÚ»ÎÈ»ÅÍ(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡46
6°Ì¡§²¬Â¼Î»¼ù(Êá¼ê)¡¡¡¡¡¡69
7°Ì¡§ÅÄÃæÂçÀ»(Åê¼ê)¡¡¡¡¡¡60
°éÀ®1°Ì¡§Ãæ»³Í¥¿Í(Åê¼ê)¡¡126
°éÀ®2°Ì¡§郄¶¶²÷½¨(Åê¼ê)¡¡127
°éÀ®3°Ì¡§¿ù»³ÎÊ(³°Ìî¼ê)¡¡128
¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤«¤é¤Ï2Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿10ÈÖÂæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢10ÈÖÂæ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¿Ø¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¤¤ÎÁý¤¨¤¿10ÈÖÂæ¤Î¹ÔÊý¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¥í¥Ã¥Æ¤Î10ÈÖÂæ¤ÎÇØÈÖ¹æ¡¡¡ú¤Ï¿·ÆþÃÄÁª¼ê¡¢¡ù¤Ï¥ª¥Õ¤ËÊÑ¹¹È¯É½10¡§¾åÅÄ´õÍ³æÆ
11¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êß·Â¼Âó°ì¡§ÂàÃÄ¡Ë
12¡§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÀÐÀîÊâ¡§ÂàÃÄ¡Ë
13¡§ÌÓÍø³¤Âç¡ú
14¡§¾®ÅçÏÂºÈ
15¡§²£»³Î¦¿Í¡ù¡ÊÈþÇÏ³Ø¡§°úÂà¡Ë
16¡§¼ï»ÔÆÆÚö
17¡§
18¡§ÀÐ³À¸µµ¤¡ú¡ÊÆóÌÚ¹¯ÂÀ¡§°úÂà¡Ë
19¡§ÅâÀîÐÒ¸Ê