ºå¿À¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤È¤Î¸ò¾Ä½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡ÃÝÆâµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¡Ö·ÀÌó¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¿·ÀïÎÏÊä¶¯¤Ø
¡¡ºå¿À¤Ï13Æü¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£·î2Æü¤ËÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ò³°¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢µåÃÄ¤òµó¤²¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâ¹§¹ÔµåÃÄÉûËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï6¾¡¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¡£µ¬ÄêÅêµå²óÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤éÃ¥»°¿¶Î¨¤Ï11.2¤ò¸Ø¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í¤¬ÌÔ¸×¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö·ÀÌó¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥É¥ê¥¹¤È¤Ï»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¿·ÀïÎÏ¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ÏÆ°¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£