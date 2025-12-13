Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤¬U15¶¯²½Éô¤ÎÎý½¬²ñ·ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï¡¢U15¶¯²½Éô¤ÎÎý½¬²ñ·ó¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à³èÆ°¤òÍ¥Àè¤Ç¤¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¡£°ì¼¡Áª¹Í¤È¤Ê¤ë½ñÎàÁª¹Í¤Ï12·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó¼¡Áª¹Í¤È¤Ê¤ëÎý½¬»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¼¡Áª¹ÍÄÌ²á¼Ô¤Ë¤Î¤ß¸ÄÊÌ¤ÇÏ¢Íí¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£