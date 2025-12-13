¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤Ô¤¿¡ª£Î£È£ËÂà¶É¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ëÈ©¿§¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇåºÎï♥¡×¡ÖÎ¯Â©¤·¤«½Ð¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×
¡¡£³·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç£Î£È£Ë¤òÂà¶É¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤¶¤È¥¥ã¥é¤ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥¥ã¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿¤ÎÍÎÉþ¤äÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤Éþ¤Ê¤É¡¢£Î£È£Ë¥¢¥Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤ëÁõ¤¤¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¡¢£´¤Ä¤Î¤¦¤Á£³¤Ä¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£±ÆüÉÕ¤Ç¤Ï£É£î£ô£å£ò£Æ£Í¡Ö½¤Íå£ó£è£õ£ó£è£õ£ó£è£õ¡×¤Î¼ýÏ¿¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¡££·ÆüÉÕ¤±¤Ç¤Ï£Ô£Ç£Ã¹Åç¤Î¿Ê¹Ô¤òÊó¹ð¤·¡¢¶»¸µ¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¯¤ê¤Ì¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ê¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡££¸ÆüÉÕ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¡×¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥È¡ß¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï»ä¤ÎÂç¹¥¤¤¹¤®¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Î¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇåºÎï♥¡×¡Ö¤¿¤áÂ©¤·¤«½Ð¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ♥¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♥¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²♥¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£