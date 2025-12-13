¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2Éô¡Û²Ö±à¤¬³«ËëÀ±¡¡Æî¥¢ÂåÉ½SO¥ê¥Ü¥Ã¥¯¤¬ÌöÆ°
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó2ÉôÂè1Àá¡¡²Ö±à40¡½15°¦ÃÎ¡Ê2025Ç¯12·î13Æü¡¡¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤Î2Éô¤Ï13Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£3µ¨¤Ö¤ê¤Î1ÉôÉüµ¢¤òÁÀ¤¦²Ö±à¶áÅ´¥é¥¤¥Ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÇËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¥·¥ã¥È¥ë¥º°¦ÃÎ¤ò40¡½14¤Ç²¼¤·¡¢¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤ÆÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½SO¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥Ü¥Ã¥¯¡Ê28¡Ë¤¬º£µ¨¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿¸µ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½SO¥¯¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê37¡¢¸½¥¢¥¿¥Ã¥¯¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¿·»ÊÎáÅã¤Ï¡¢23Ç¯¤ÎWÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÆî¥¢¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£¥é¥ó¡¢¥Ñ¥¹¡¢Î¾Â¤Î¥¥Ã¥¯¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬°ìµéÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï5ËÜ¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò14¡½14¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¶¼é¤Ç°µÅÝ¡£4¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Æ°¦ÃÎ¤ò°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤¹¤È¡¢¼é¤Ã¤Æ¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤Î¸µ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½CTB¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥Þ¥¬¡á¥¸¥§¥ó¥»¥ó¡Ê27¡Ë¡¢SHÆ£¸¶·ÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Î»õ¼Ö¤¬¤¬¤Ã¤Á¤ê¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤è¤ê½¢Ç¤¤·¤¿ÂÀÅÄ½Õ¼ù¿·´ÆÆÄ¡Ê38¡Ë¤Î²¼¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï7·î28Æü¤ËÁ´°÷¤Ç»ÏÆ°¡£¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢·ëÂ«ÎÏ¤È¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÎËö¤Ë1ÉôÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤¬Àä¤¿¤ì¤¿À¾¤ÎÌ¾Ìç¡£ÀäÂÐÌÜÉ¸¤Î¾º³Ê¡¢¤½¤·¤ÆÁÏÉô100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2029Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Çº£µ¨¤òÀï¤¤È´¤¯¡£