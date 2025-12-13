¾°Ìï¡¢Âó¿¿¡¢¥Ð¥à¡ÖÃ¯¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡©¡×¡¡ÃæÃ«½á¿Í¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤ºÊü¤Ã¤¿°ì¸À¤Ë³åºÓ¡Ö´°àú¤¹¤®¤ë¡×
¥ê¥ó¥°»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°WBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤¢¤ë°ì¸À¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°»ï¤Î¸ø¼°X¤¬ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ð¥à¡É¤³¤ÈWBA¡¦WBC¡¦WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤«¡¢Ã¯¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¤«¡¢Ã¯¤È¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ò¡¢ÃæÃ«¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÁ´°÷¤ÈÀï¤¦¡×¤È²óÅú¡£¤¿¤á¤é¤ï¤ºÈ¯¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÁ´°÷¤ÈÆ®¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î½á¿Í¡¢²óÅú¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÎÉ¤¤Åú¤¨¤À¡×
¡ÖÀµ¤·¤¤²óÅú¤ò¤·¤¿¡×
¡ÖÈà¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬Ê¹¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤¢¤ì¤é¤ÏÁ´¤Æ¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¡×
¡¡ÃæÃ«¤Ïº£·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé9°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ì¤¬Æ±µéÅ¾¸þ¸å½éÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë