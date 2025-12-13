¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç1ÈÖÌô¤ò°û¤ó¤À¡×Çð¹¥Ê¸¤¬°úÂà²ñ¸«¡ÄÆ®ÉÂ¾è¤ê±Û¤¨¤Ä¤«¤ó¤À¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¡ÖËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
Çð¹¥Ê¸¤Ï¹ÃÉÜ¤Ç5Ç¯¡¢¹Åç¤Ç11Ç¯¥×¥ì¡¼¤·¤¿
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜMFÇð¹¥Ê¸¤¬12·î13Æü¡¢»³Íü¡¦¹ÃÉÜ»ÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¹ÃÉÜ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ö16Ç¯´Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¡¢16Ç¯´Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Þ¤¿½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï»³Íü¡¦ÉÙ»ÎÀîÄ®½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤ÎÇ£ºê¹â¹»¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ¤ËÆþÃÄ¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÉð´ï¤ËJ1¤ÎÉñÂæ¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢Â¿¤¯¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¹Åç¡£Åö»þ¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Ä¾ÀÜ¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¡¢Ç®°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×·è¾¡¡£Âè1Àï¤Ç¤Ï0-1¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾24Ê¬¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Æ±35Ê¬¤Ë¥É¥¦¥°¥é¥¹¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£2-2¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î51Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤«¤é±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ò¤¿¤¿¤¤³¤ß¡¢·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Âè2Àï¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê±¦Â¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇÀõÌîÂóËá¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤Ï11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë2015Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤·¤¿»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ç11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¹Åç¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹ÃÉÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡Ö38ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢J1¤Ç11Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¹ÃÉÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤È»×¤¤¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ÃÉÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¼¡£¤À¤¬1·î¤Î»ÏÆ°Ä¾¸å¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯´¶¤¸¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡ÖVogt¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥È¡Ë¡¼¾®Ìø¡¼¸¶ÅÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£°Û¾ï¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë¼À´µ¤Ç¡¢´ã¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢È¯Ç®¤äÆ¬ÄË¡¢·ñÂÕ´¶¤Ë¤â½±¤ï¤ì¤¿¡£Æþ±¡Ãæ¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÅÀÅ©ÅêÍ¿¤·¡¢Âà±¡¸å¤âÅêÌô¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤¿¡£ÂÎ½Å¤ÏºÇÂç8¥¥í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î1Ç¯´Ö¸·¤·¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÌô¤ò°û¤ó¤À¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10¤«·î°Ê¾å¤ÎÆ®ÉÂ¤ò·Ð¤¿11·î23Æü¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³Àï¡£¸åÈ¾32Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¾®À¥¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¡¢1Ëü¿Í¶á¤¯¤¤¤¿´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤Î´¿À¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¸åËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»³Íü¤ÎÊý¤ä¹ÃÉÜ¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¤´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÜÅö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁíÎ©¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÍèÇ¯¤³¤½¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£²ù¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿11·î29Æü¤Î¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤º¡¢Éüµ¢Àï¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¹Åç¤«¤é¤³¤³¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°úÂà¤·¤Æ¤Þ¤À2½µ´Ö¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤À¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹ÃÉÜ¤«¤é¤ÏÀ¼¤ò³Ý¤±¤ÆÄº¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ÃÉÜ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»³Íü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Æ»¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤Ê¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°úÂà²ñ¸«¤Ë¤ÏÆ±¤¸»³Íü¸©½Ð¿È¤Ç¥É¥¤¥Ä1Éô¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀî粼ñ¥ÂÀ¤«¤é²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö16Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÙ»ÎÀîÄ®½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¿¼°æÀµ¼ù¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇ£ºê¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¿¼°æ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÆÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏJ1ÄÌ»»350»î¹ç32ÆÀÅÀ¡¢J2ÄÌ»»58»î¹ç5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï500»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£168¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢16Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿ô»ú¤è¤êÁ´Á³Â¿¤¤°ÎÂç¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¡¢¸ø¼°Àï¤Ç500»î¹ç°Ê¾å¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤·¤ÆÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤Êý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾®¤µ¤¤Áª¼ê¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¼¨¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê1Ç¯¤ÏÉÂµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÉÂµ¤¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤Ï¼¨¤»¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤À¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤³¤¦¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ËÍ¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìô¤«¤é²¿¤Þ¤Ç²áÄø¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿Çð¡£¼þ°Ï¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÃË¤ÎÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë